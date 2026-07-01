A la découverte de l’histoire de l’église Saint-Louvent de Pocancy, Église Saint-Louvent, Pocancy

Informations pratiques

A la découverte de l’histoire de l’église Saint-Louvent de Pocancy 19 et 20 septembre Église Saint-Louvent Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’église Saint-Louvent est une des plus anciennes églises de la Champagne. Construite entre la fin du XIe siècle et du XIIe siècle, cette église témoigne d’une mémoire historique et patrimoniale, au cœur de générations de Pontcanciennes et Pontcanciens.

A travers une visite libre et accompagné d’un petit fascicule, vous pourrez découvrir les trésors de l’église Saint-Louvent, soulignant les différentes périodes de l’histoire du village et s’inscrivant dans les souvenirs des habitants de la commune.

Église Saint-Louvent Rue de l’Eglise, 51130 Pocancy Pocancy 51130 Marne Grand Est L’église Saint-Louvent est un joyau du patrimoine religieux situé dans le charmant village de Pocancy, dans la Marne. Ce monument historique de style néogothique, construit au XIXème siècle, est dédié à saint Louvent, un saint local qui a défendu la région face aux invasions normandes au IXème siècle. L’intérieur de l’église offre une ambiance chaleureuse et paisible, propice à la prière et à la contemplation. La nef est particulièrement remarquable, avec ses voûtes en ogive, ses arcs-boutants et ses magnifiques vitraux colorés qui baignent l’espace de lumière. Les statues de sainte Thérèse de Lisieux, de sainte Geneviève et de saint Louis, ainsi que les fresques magnifiquement restaurées qui ornent les murs, ajoutent à l’atmosphère sacrée de l’endroit.

L’église Saint-Louvent est une des plus anciennes églises de la Champagne. Construite entre la fin du XIe siècle et du XIIe siècle, cette église témoigne d’une mémoire historique et patrimoniale qui…

©Epernay Agglo Champagne