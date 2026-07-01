Au fil de l’eau : visite du moulin de Pocancy, Moulin de Pocancy, Pocancy

Informations pratiques

Au fil de l’eau : visite du moulin de Pocancy 19 et 20 septembre Moulin de Pocancy Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Accompagnés de votre guide, Madame Leroy, vous explorerez le moulin de Pocancy. Ancien moulin à farine, ce dernier s’inscrit dans un cadre idyllique au milieu d’une cour et d’un jardin qui vous inviteront à la rêverie.

Votre guide vous embarquera à travers le quotidien des meuniers de Pocancy et de sa propre histoire, riche en souvenir et en anecdotes qui vous plongeront au cœur des savoir-faire et du patrimoine traditionnel de ce charmant village.

Au XVIIe siècle, Pocancy était doté de deux moulins « à faire farine », le Petit Moulin et le Gros Moulin, sur la rivière de Saulx (aujourd’hui rivière de la Somme-Soude). Tous deux appartenaient à la famille Larcher, seigneurs de Pocancy.

Moulin de Pocancy 1 rue du Moulin, 51130 Pocancy Pocancy 51130 Marne Grand Est Ancien moulin à farine situé dans un cadre verdoyant, au cœur d’une cour et d’un jardin. Partie intégrante du patrimoine rural local, ce bâtiment témoigne des savoir-faire artisanaux liés à la meunerie.

Accompagnés de votre guide, Madame Leroy, vous explorerez le moulin de Pocancy. Ancien moulin à farine, ce dernier s’inscrit dans un cadre idyllique au milieu d’une cour et d’un jardin qui vous à la …

©Epernay Agglo Champagne