À la découverte de l’histoire des marais communaux de Picauville Picauville
À la découverte de l’histoire des marais communaux de Picauville Picauville dimanche 5 juillet 2026.
Picauville
À la découverte de l’histoire des marais communaux de Picauville
Église Picauville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Picauville a conservé dans ses anciennes communes des marais et landes communaux, un patrimoine rare dans le Grand Ouest. Préservés depuis le Moyen Âge malgré de nombreuses pressions, ces espaces accueillent encore des troupeaux collectifs. Ils perpétuent aujourd’hui l’esprit des communaux et une tradition ancestrale. Prévoir chaussures adaptées. .
Église Picauville 50360 Manche Normandie +33 2 33 41 00 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : À la découverte de l’histoire des marais communaux de Picauville
L’événement À la découverte de l’histoire des marais communaux de Picauville Picauville a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Baie du Cotentin
À voir aussi à Picauville (Manche)
- Croquis dans les marais Picauville 18 juillet 2026
- Cultiver des légumes en permaculture Picauville 19 septembre 2026