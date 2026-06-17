À la découverte de l’histoire des marais communaux de Picauville Picauville dimanche 5 juillet 2026.

Picauville

À la découverte de l’histoire des marais communaux de Picauville

Église Picauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Picauville a conservé dans ses anciennes communes des marais et landes communaux, un patrimoine rare dans le Grand Ouest. Préservés depuis le Moyen Âge malgré de nombreuses pressions, ces espaces accueillent encore des troupeaux collectifs. Ils perpétuent aujourd’hui l’esprit des communaux et une tradition ancestrale. Prévoir chaussures adaptées. .

Église Picauville 50360 Manche Normandie +33 2 33 41 00 18

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English : À la découverte de l’histoire des marais communaux de Picauville

L’événement À la découverte de l’histoire des marais communaux de Picauville Picauville a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Baie du Cotentin