Croquis dans les marais Picauville
Croquis dans les marais Picauville samedi 18 juillet 2026.
Picauville
Croquis dans les marais
Longuerac Picauville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Guidé pas à pas par l’artiste peintre Aude Mahuzier, vous réaliserez un croquis à l’aquarelle, au crayon ou à l’encre ! Matériel fourni. Débutants bienvenus. Réservation obligatoire. .
Longuerac Picauville 50360 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr
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English : Croquis dans les marais
L’événement Croquis dans les marais Picauville a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
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