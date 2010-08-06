Balade guidée en Canoë 2h30 Les Moitiers-en-Bauptois Picauville

Informations pratiques

Picauville

Balade guidée en Canoë 2h30

Les Moitiers-en-Bauptois Hameau de Longuerac Picauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Balade d’authentiques canoës canadiens, au cœur des marais du Cotentin.

Partez à la découverte de multiples paysages comme les prairies pâturés par les vaches et chevaux.

Vous serez guidés et découvrirez la faune et la flore des marais, ainsi que son histoire.

Balade de 2h30

Jeudi 6 août 10h-12h30

Les chiens sont autorisés sur les canoës.

Age minimum accepté 6 ans.

Le maintien de l’excursion est soumis au conditions météo et au nombre de participants. En cas d’annulation, l’équipe de l’Office de Tourisme vous contactera pour vous proposer un remboursement ou un report de date.

Merci de consulter vos mails ou de rester joignable la veille de la sortie.

/! Si la vente en ligne n’est plus disponible, contactez le 08.05.2.02.00 ou rendez-vous dans un de nos Bureaux d’Information Touristique. .

Les Moitiers-en-Bauptois Hameau de Longuerac Picauville 50360 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Balade guidée en Canoë 2h30

L’événement Balade guidée en Canoë 2h30 Picauville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cotentin