Exposition : Picauville et sa fête Jeanne d’Arc, un événement sublimé par la photographie, Médiathèque municipale, Picauville
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque municipale · Picauville
Informations pratiques
Exposition : Picauville et sa fête Jeanne d’Arc, un événement sublimé par la photographie 18 – 20 septembre Médiathèque municipale Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Picauville et sa fête Jeanne d’Arc :
un événement sublimé par la photographie
Une exposition permettra de s’imprégner de l’histoire et des rituels de la fête Jeanne d’Arc, depuis ses origines jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Des photographies et des documents d’époque seront présentés à cette occasion.
Médiathèque municipale 148 place du Général de Gaulle, 50360 Picauville Picauville 50360 Manche Normandie 02 33 41 00 18 https://www.facebook.com/p/Mairie-de-Picauville-100064403750539/?locale=fr_FR Médiathèque
Picauville et sa fête Jeanne d’Arc :
©Mairie de Picauville
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