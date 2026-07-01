Echappée immersive Balade bucolique en canoë Longueram Canoë Picauville

Informations pratiques

Picauville

Echappée immersive Balade bucolique en canoë

Longueram Canoë Longuerac Picauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Dans les marais du Cotentin et du Bessin, les prairies ourlées de ruisseaux dessinent un paysage paisible, propice à la flânerie et à l’évasion. En se laissant porter au fil de l’eau par le rythme lent de la rivière et le chant des bergeronnettes, on découvre une nature généreuse où se mêlent libellules, chevaux et de multiples espèces d’oiseaux.

Un territoire également discret et mystérieux, recouvert chaque hiver par les pluies jusqu’à devenir une véritable mer intérieure. Ce paysage n’a pourtant presque aucun secret pour Régis, qui le connaît et l’explore depuis toujours.

C’est en compagnie de cet habitué du marais que nous vous proposons une escapade bucolique sur la Douve, un cours d’eau tranquille, à bord de canoës canadiens.

Tout au long de la journée, vous découvrirez les trésors du marais et ferez halte sur ses berges pour un pique-nique champêtre, en pleine nature.

Au menu charcuteries et fromages normands, terrines, pain frais, cidre et jus de pomme… sans oublier la fameuse et incontournable « Teurgoule », un riz au lait cuit patiemment au feu de bois et parfumé de cannelle…

Un moment d’authenticité au grand air, au cœur d’une campagne préservée.

RDV 9h30.

Départ 10h. Retour estimé vers 15h00.

Difficulté facile.

Canoës 2 à 4 places, enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Age minimum conseillé 8 ans.

Réservation auprès de l’Office de tourisme du Cotentin nécessaire. .

Longueram Canoë Longuerac Picauville 50360 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Echappée immersive Balade bucolique en canoë

L’événement Echappée immersive Balade bucolique en canoë Picauville a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Cotentin