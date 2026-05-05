A la découverte de l’ingénierie nucléaire !, La Grande Halle, Lyon

A la découverte de l’ingénierie nucléaire ! Vendredi 18 septembre, 09h30, 13h30, 15h30 La Grande Halle Métropole de Lyon

Limité à 30 personnes par créneau. Carte d’identité ou passeport format papier obligatoires pour accéder au showroom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Comment conçoit-on une centrale nucléaire ? A quoi ressembleront les réacteurs de demain ?

A Lyon, 2ᵉ pôle de l’ingénierie nucléaire, les élèves sont invités à découvrir les coulisses de cet univers fascinant : de notre mobilisation pour les centrales en exploitation, la prolongation de leur durée de fonctionnement jusqu’à la conception des réacteurs du futur… Entrez en immersion dans l’ingénierie nucléaire et son rôle central dans les projets à fort enjeux d’EDF !

La Grande Halle 19 Rue Pierre Bourdeix, 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/visiter-edf/accueil »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/868/events »}, {« type »: « email », « value »: « showroom-ingenierie-nucleaire-lyon@edf.fr »}] Le showroom de l’ingénierie nucléaire se situe au cœur de Lyon 7, 2 ème pôle de l’ingénierie nucléaire français. Il se trouve dans les locaux de La Direction Technique, au sein de La Grande Halle, un site exceptionnel par son architecture, qui associe modernité et ancrage historique

Ancienne fonderie au XIXème siècle reconvertie en raffinerie puis en magasins généraux de la Ville de Lyon, la Grande Halle par son architecture et son organisation illustre l’ingénierie du 21 ème siècle.

A travers le showroom, vous plongerez dans les coulisses de l’ingénierie nucléaire : De l’appui au parc en exploitation avec la prolongation de sa durée de fonctionnement, des projets nouveau nucléaire à l’éco-système de la filière (formations, partenaires, territoires), en passant par les métiers et projets… Accès :

PAR TRAIN

Gare Lyon Perrache : Tram T2 Direction St Priest Bel Air : arrêt Jean Macé. Puis métro B direction Oullins : arrêt Jean Jaurès

Gare Jean Macé & Gare Part Dieu : Métro B, direction Oullins : arrêt Jean Jaurès

PAR MÉTRO

Métro B : arrêt Jean Jaurès

Le showroom est accessible aux personnes en situation de handicap.

L’association ANRH travaille à nos côtés, en appui pour un

accompagnement personnalisé.

Journées européennes du patrimoine 2026

©EDF Direction Technique