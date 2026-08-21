A la découverte de notre Patrimoine, A la découverte de notre patrimoine, Sainte-Rose

samedi 19 septembre 2026 · A la découverte de notre patrimoine · Sainte-Rose

Informations pratiques

A la découverte de notre Patrimoine Samedi 19 septembre, 09h00 A la découverte de notre patrimoine Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

9hà 11h — Exposition de photographies urbaines anciennes de la Ville (Alain MICHINEAU) et d’objets anciens (Association Sainte-Rose Arts et traditions)

En parallèle, participez au Rallye du patrimoine au départ de la Maison du Tourisme : un parcours ludique et culturel pour explorer la mémoire des édifices de Sainte-Rose et redonner tout son sens à notre histoire locale.

A la découverte de notre patrimoine sainte-rose 97115 Sainte-Rose 97115 Guadeloupe Guadeloupe +590. 690.93.94.24 venez découvrir une exposition de photos et d’objets anciens qui témoignent de notre histoire.

Exposition de photos et d’objets anciens, et rallye culturel au rdv

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