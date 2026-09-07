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À la découverte de notre terroir : la cabane de Soumont, Cabane de soumont, Soumont

samedi 19 septembre 2026 · Cabane de soumont · Soumont

À la découverte de notre terroir : la cabane de Soumont, Cabane de soumont, Soumont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cabane de soumont
Adresse
34700 Soumont
Ville
34700 Soumont
Département
Hérault
Tarif
Sur réservation.

À la découverte de notre terroir : la cabane de Soumont 19 et 20 septembre Cabane de soumont Hérault

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:30:00+02:00

Venez déguster des produits locaux et échanger avec les viticulteurs et producteurs présents, qui partageront avec vous leurs savoir-faire et leur passion du terroir.
Durée : 2h.
Tarif : 5 €.
Réservation conseillée :Cabanedesoumont@gmail.com
170 Chem. Du Château D’eau, 34700 Soumont

Cabane de soumont 34700 Soumont Soumont 34700 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « Cabanedesoumont@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:Cabanedesoumont@gmail.com »}]
Dégustation de produits locaux en présence de viticulteurs et producteurs.

©cabane de soumont

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