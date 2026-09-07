À la découverte de notre terroir : la cabane de Soumont, Cabane de soumont, Soumont

Informations pratiques

À la découverte de notre terroir : la cabane de Soumont 19 et 20 septembre Cabane de soumont Hérault

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:30:00+02:00

Venez déguster des produits locaux et échanger avec les viticulteurs et producteurs présents, qui partageront avec vous leurs savoir-faire et leur passion du terroir.

Durée : 2h.

Tarif : 5 €.

Réservation conseillée :Cabanedesoumont@gmail.com

170 Chem. Du Château D’eau, 34700 Soumont

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Dégustation de produits locaux en présence de viticulteurs et producteurs.

©cabane de soumont