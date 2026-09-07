À la découverte de notre terroir : la cabane de Soumont, Cabane de soumont, Soumont
samedi 19 septembre 2026 · Cabane de soumont · Soumont
Informations pratiques
À la découverte de notre terroir : la cabane de Soumont 19 et 20 septembre Cabane de soumont Hérault
Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:30:00+02:00
Venez déguster des produits locaux et échanger avec les viticulteurs et producteurs présents, qui partageront avec vous leurs savoir-faire et leur passion du terroir.
Durée : 2h.
Tarif : 5 €.
Réservation conseillée :Cabanedesoumont@gmail.com
170 Chem. Du Château D’eau, 34700 Soumont
Cabane de soumont 34700 Soumont Soumont 34700 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « Cabanedesoumont@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:Cabanedesoumont@gmail.com »}]
Dégustation de produits locaux en présence de viticulteurs et producteurs.
©cabane de soumont
À voir aussi à Soumont (Hérault)
- Les vestiges du Castellas de Montbrun, Ville de Lodève, Soumont 19 septembre 2026
- À la découverte de l’Îlot Vert de la Soulondres, Ville de Lodève, Soumont 20 septembre 2026
- Lodève : visite découverte, Ville de Lodève, Soumont 20 septembre 2026
- Arbres et arbustes indigènes : des arbres et des savoirs, Ville de Lodève, Soumont 20 septembre 2026