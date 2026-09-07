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Les vestiges du Castellas de Montbrun, Ville de Lodève, Soumont

samedi 19 septembre 2026 · Ville de Lodève · Soumont

Les vestiges du Castellas de Montbrun, Ville de Lodève, Soumont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ville de Lodève
Adresse
34700 Lodève
Ville
34700 Soumont
Département
Hérault
Tarif
Gérard Mareau GAL - gelu4@wanadoo.fr - 06 74 82 16 94

Les vestiges du Castellas de Montbrun Samedi 19 septembre, 15h00 Ville de Lodève Hérault

Gérard Mareau GAL – gelu4@wanadoo.fr – 06 74 82 16 94

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Partez à la découverte des vestiges du Castellas de Montbrun, dont l’histoire s’étend du Ier siècle de notre ère à l’époque moderne. Érigé sur le puech Montbrun, au confluent de la Lergue et de la Soulondres, le site a été occupé de l’époque gallo-romaine jusqu’au XVIIe siècle et a notamment appartenu aux comtes puis aux évêques de Lodève.
Prévoir de bonnes chaussures pour cette visite.
Rendez-vous devant la cathédrale Saint-Fulcran.
Une proposition du Pays d’art et d’histoire du Lodévois et Larzac.

Ville de Lodève 34700 Lodève Soumont 34700 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0674821694 »}]
Le château est situé au confluent de deux rivières, la Lergue et la Soulondres. Le puech Montbrun, sur lequel il a été érigé, a été occupé du 1er siècle de notre ère (époque gallo-romaine) au XVIIème…

©GAL

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