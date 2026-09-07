Les vestiges du Castellas de Montbrun, Ville de Lodève, Soumont

Informations pratiques

Les vestiges du Castellas de Montbrun Samedi 19 septembre, 15h00 Ville de Lodève Hérault

Gérard Mareau GAL – gelu4@wanadoo.fr – 06 74 82 16 94

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Partez à la découverte des vestiges du Castellas de Montbrun, dont l’histoire s’étend du Ier siècle de notre ère à l’époque moderne. Érigé sur le puech Montbrun, au confluent de la Lergue et de la Soulondres, le site a été occupé de l’époque gallo-romaine jusqu’au XVIIe siècle et a notamment appartenu aux comtes puis aux évêques de Lodève.

Prévoir de bonnes chaussures pour cette visite.

Rendez-vous devant la cathédrale Saint-Fulcran.

Une proposition du Pays d’art et d’histoire du Lodévois et Larzac.

Ville de Lodève 34700 Lodève Soumont 34700 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0674821694 »}]

Le château est situé au confluent de deux rivières, la Lergue et la Soulondres. Le puech Montbrun, sur lequel il a été érigé, a été occupé du 1er siècle de notre ère (époque gallo-romaine) au XVIIème…

©GAL