Arbres et arbustes indigènes : des arbres et des savoirs, Ville de Lodève, Soumont

Informations pratiques

Arbres et arbustes indigènes : des arbres et des savoirs Dimanche 20 septembre, 16h00 Ville de Lodève Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une balade d’initiation à la reconnaissance des arbres et arbustes indigènes de Lodève proposée par l’association Paysarbre. Parcours à pied au départ de Lodève avec un peu de dénivelé. Prévoir chaussures fermées, eau et chapeau.

Organisé par l’association Paysarbre

Ville de Lodève 34700 Lodève Soumont 34700 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « louise.daviron@paysarbre.org »}]

Une balade d’initiation à la reconnaissance des arbres et arbustes indigènes de Lodève proposée par l’association Paysarbre. Parcours à pied au départ de Lodève avec un peu de dénivelé. Prévoir eau …

©paysarbre