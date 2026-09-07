Arbres et arbustes indigènes : des arbres et des savoirs, Ville de Lodève, Soumont
dimanche 20 septembre 2026 · Ville de Lodève · Soumont
Informations pratiques
Arbres et arbustes indigènes : des arbres et des savoirs Dimanche 20 septembre, 16h00 Ville de Lodève Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Une balade d’initiation à la reconnaissance des arbres et arbustes indigènes de Lodève proposée par l’association Paysarbre. Parcours à pied au départ de Lodève avec un peu de dénivelé. Prévoir chaussures fermées, eau et chapeau.
Organisé par l’association Paysarbre
Ville de Lodève 34700 Lodève Soumont 34700 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « louise.daviron@paysarbre.org »}]
Une balade d’initiation à la reconnaissance des arbres et arbustes indigènes de Lodève proposée par l’association Paysarbre. Parcours à pied au départ de Lodève avec un peu de dénivelé. Prévoir eau …
©paysarbre
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