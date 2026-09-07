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Arbres et arbustes indigènes : des arbres et des savoirs, Ville de Lodève, Soumont

dimanche 20 septembre 2026 · Ville de Lodève · Soumont

Arbres et arbustes indigènes : des arbres et des savoirs, Ville de Lodève, Soumont

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ville de Lodève
Adresse
34700 Lodève
Ville
34700 Soumont
Département
Hérault

Arbres et arbustes indigènes : des arbres et des savoirs Dimanche 20 septembre, 16h00 Ville de Lodève Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une balade d’initiation à la reconnaissance des arbres et arbustes indigènes de Lodève proposée par l’association Paysarbre. Parcours à pied au départ de Lodève avec un peu de dénivelé. Prévoir chaussures fermées, eau et chapeau.
Organisé par l’association Paysarbre

Ville de Lodève 34700 Lodève Soumont 34700 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « louise.daviron@paysarbre.org »}]
Une balade d’initiation à la reconnaissance des arbres et arbustes indigènes de Lodève proposée par l’association Paysarbre. Parcours à pied au départ de Lodève avec un peu de dénivelé. Prévoir eau …

©paysarbre

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