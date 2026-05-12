A la découverte de … Pont-sur-Yonne Maison du Tourisme et de la Vie Locale Pont-sur-Yonne

Pont-sur-Yonne

A la découverte de … Pont-sur-Yonne

Maison du Tourisme et de la Vie Locale 26 Rue Carnot Pont-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:30:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Venez explorer le charmant village de Pont-sur-Yonne à travers une visite guidée qui vous emmènera à la découverte de ses trésors historiques et culturels.

Vous pourrez admirer son architecture traditionnelle et ses lieux emblématiques, dont l’église, un site incontournable qui témoigne du passé historique de Pont-sur-Yonne.

Une visite alliant découverte, histoire et patrimoine. Rejoignez-nous pour cette visite qui vous dévoilera les secrets de ce magnifique village !

Places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’Agence d’Attractivité Sens Intense.

Cette visite est susceptible d’être modifiée au dernier moment en raison d’événements exceptionnels. .

Maison du Tourisme et de la Vie Locale 26 Rue Carnot Pont-sur-Yonne 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

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English : A la découverte de … Pont-sur-Yonne

L’événement A la découverte de … Pont-sur-Yonne Pont-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)