A la découverte de … Pont-sur-Yonne Maison du Tourisme et de la Vie Locale Pont-sur-Yonne
A la découverte de … Pont-sur-Yonne Maison du Tourisme et de la Vie Locale Pont-sur-Yonne jeudi 13 août 2026.
Pont-sur-Yonne
A la découverte de … Pont-sur-Yonne
Maison du Tourisme et de la Vie Locale 26 Rue Carnot Pont-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:30:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Venez explorer le charmant village de Pont-sur-Yonne à travers une visite guidée qui vous emmènera à la découverte de ses trésors historiques et culturels.
Vous pourrez admirer son architecture traditionnelle et ses lieux emblématiques, dont l’église, un site incontournable qui témoigne du passé historique de Pont-sur-Yonne.
Une visite alliant découverte, histoire et patrimoine. Rejoignez-nous pour cette visite qui vous dévoilera les secrets de ce magnifique village !
Places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’Agence d’Attractivité Sens Intense.
Cette visite est susceptible d’être modifiée au dernier moment en raison d’événements exceptionnels. .
Maison du Tourisme et de la Vie Locale 26 Rue Carnot Pont-sur-Yonne 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com
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L’événement A la découverte de … Pont-sur-Yonne Pont-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)