Concert Garçon, la Note ! Pop-Hit Route de Theil Pont-sur-Yonne

Pont-sur-Yonne

Concert Garçon, la Note ! Pop-Hit

Route de Theil Bar éphémère Pont-sur-Yonne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Swing, finesse et complicité sont les maîtres mots de ce duo de Chansons Pop d’exception formé en 2012 avec Willy Pansart au chant guitare et Mikael Houel à la percussion.

Une voix de crooner, la dynamique du cajon et la guitare rythmique se complètent parfaitement pour donner vie à un large choix de reprises. De la chanson française à la chanson anglo-saxonne. .

Route de Theil Bar éphémère Pont-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 03 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Garçon, la Note ! Pop-Hit

L’événement Concert Garçon, la Note ! Pop-Hit Pont-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)