Concert Garçon, la Note ! Pop-Hit Route de Theil Pont-sur-Yonne
Concert Garçon, la Note ! Pop-Hit Route de Theil Pont-sur-Yonne vendredi 21 août 2026.
Pont-sur-Yonne
Concert Garçon, la Note ! Pop-Hit
Route de Theil Bar éphémère Pont-sur-Yonne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Swing, finesse et complicité sont les maîtres mots de ce duo de Chansons Pop d’exception formé en 2012 avec Willy Pansart au chant guitare et Mikael Houel à la percussion.
Une voix de crooner, la dynamique du cajon et la guitare rythmique se complètent parfaitement pour donner vie à un large choix de reprises. De la chanson française à la chanson anglo-saxonne. .
Route de Theil Bar éphémère Pont-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 03 75
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English : Concert Garçon, la Note ! Pop-Hit
L’événement Concert Garçon, la Note ! Pop-Hit Pont-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)