À la découverte des Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain Centre de vacances A Garbay Soorts-Hossegor
À la découverte des Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain Centre de vacances A Garbay Soorts-Hossegor dimanche 21 juin 2026.
Soorts-Hossegor
À la découverte des Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain
Centre de vacances A Garbay CapSport, Av. Jean Rostand Soorts-Hossegor Landes
Tarif : 39 – 39 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:15:00
fin : 2026-06-21 10:45:00
Date(s) :
2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05
Partez explorer les Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain !
Partez explorer les Barthes d’Hossegor, véritable écrin naturel caché au cœur de la station, accompagné d’un guide passionné. Accessible à tous les niveaux, cette balade ludique et sans effort vous emmène à travers forêt, pistes cyclables sécurisées et paysages préservés, jusqu’à l’un des trésors naturels d’Hossegor.
A partir de 14 ans
Durée 1h 30
Tarif 39 € .
Centre de vacances A Garbay CapSport, Av. Jean Rostand Soorts-Hossegor 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 87 48 91
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English : À la découverte des Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain
Set out to explore the Barthes of Hossegor on an all-terrain electric scooter!
L’événement À la découverte des Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Hossegor
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