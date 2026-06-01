À la découverte des Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain Centre de vacances A Garbay Soorts-Hossegor dimanche 21 juin 2026.

Soorts-Hossegor

À la découverte des Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain

Centre de vacances A Garbay CapSport, Av. Jean Rostand Soorts-Hossegor Landes

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:15:00

fin : 2026-06-21 10:45:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05

Partez explorer les Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain !

Partez explorer les Barthes d’Hossegor, véritable écrin naturel caché au cœur de la station, accompagné d’un guide passionné. Accessible à tous les niveaux, cette balade ludique et sans effort vous emmène à travers forêt, pistes cyclables sécurisées et paysages préservés, jusqu’à l’un des trésors naturels d’Hossegor.

A partir de 14 ans

Durée 1h 30

Tarif 39 € .

Centre de vacances A Garbay CapSport, Av. Jean Rostand Soorts-Hossegor 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 87 48 91

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English : À la découverte des Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain

Set out to explore the Barthes of Hossegor on an all-terrain electric scooter!

L’événement À la découverte des Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Hossegor