A la découverte des cervidés en forêt de Lancosme

Place de l’église Vendœuvres Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-09 18:30:00

fin : 2026-10-02 21:00:00

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-19 2026-09-28 2026-10-07

Venez découvrir le brame du cerf sur l’une des grandes propriétés privées de Brenne.

Le Domaine du Coudreau fait parti des grandes propriétés privées de Brenne, il couvre 330 hectares au cœur du massif forestier de Lancosme. Emmanuel Lombard nous propose de venir observer ses hardes de cervidés et d’entendre les cerfs bramer ou combattre pour séduire les biches. Nous apprendrons à différencier les empreintes. Peut-être notre odorat nous permettra t-il de localiser les animaux en rut. Lors de la soirée, nous découvrirons aussi les richesses de la forêt qu’elle garde secrètement… En fonction de la localisation des cerfs, la visite peut se faire sur le domaine du Coudreau ou dans une autre partie de la forêt de Lancosme, le cheminement s’effectue ensuite à pied sur le site. 5 .

Place de l’église Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the deer slab on one of Brenne’s large private properties.

L’événement A la découverte des cervidés en forêt de Lancosme Vendœuvres a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne