Informations pratiques

Vendœuvres

Fête du vélo une Echappée en Centre-Val de Loire

Vendœuvres Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Venez pédaler dans le Parc naturel régional de la Brenne pour 1 journée ou 1/2 journée à l’occasion de la fête du vélo, une des Echappées de la Région Centre-Val de Loire. Trois itinéraires de 24 à 52 km ponctués de haltes découvertes.

Partez en musique avec nous à vélo, sur de petites routes autour du Blanc, vers la Maison du Parc et la Brenne. Des moments exceptionnels vous attendent pédaler avec un orchestre symphonique, rouler sur un vélodrome ou passer le pont du Blanc sans voiture ! Trois boucles au choix (matin, après-midi ou journée) de 11, 45 ou 58 km et 1 circuit VTT de 25 km.

Location de vélos et repas terroir à la Maison du Parc sur réservation. Programme détaillé début septembre. .

Vendœuvres 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13

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English :

Get on your bike and discover a preserved, undulating bocage where Berry tinges with Langue d?Oc. Here, geological history comes to light, as does that of the Hundred Years War.

Follow the paths and back roads on a choice of 4 itineraries, punctuated by discovery stops.

L’événement Fête du vélo une Echappée en Centre-Val de Loire Vendœuvres a été mis à jour le 2026-07-05 par Destination Brenne