Vendœuvres

Bénédiction motards et animaux

Vendœuvres Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

2e édition. Bénédictions des routes, respect de toute vie.

Au coeur de la forêt de Lancosme se tiendra un évènement unique mêlant spiritualité et partage: une grande rencontre autour de la bénédiction des motards et des animaux. dans une ambiance chaleureuse et authentique cete évènement rassemble amoureux de la route, familles et amis des animaux. Le samedi bénédiction des motards et le dimanche bénédiction des animaux.

Camping sur réservation, restaurations sur place, exposants, tatoueurs, concerts, animations diverses. 3 .

Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 69 63 08 70

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English :

1st edition.

L’événement Bénédiction motards et animaux Vendœuvres a été mis à jour le 2026-04-12 par Destination Brenne