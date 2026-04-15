Vendœuvres

Fête annuelle de Saint-Sulpice

Clairière Saint-Sulpice Vendœuvres Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Rassemblement annuele dans la clairière Saint Sulpice autour d’un concert en plein air.

Samedi Concert plein air gratuit, dégustation traditionnelle de galette, buvette et restauration sur place.

Dimanche Pélérinage messe plein air accompagné de trompes de chasse, animations diverses toute la journée. .

Clairière Saint-Sulpice Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 31 01 vendoeuvresmairie@wanadoo.fr

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English :

Galette, mass and animations

L’événement Fête annuelle de Saint-Sulpice Vendœuvres a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Brenne