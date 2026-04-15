Fête annuelle de Saint-Sulpice Vendœuvres
Fête annuelle de Saint-Sulpice Vendœuvres samedi 29 août 2026.
Vendœuvres
Fête annuelle de Saint-Sulpice
Clairière Saint-Sulpice Vendœuvres Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Rassemblement annuele dans la clairière Saint Sulpice autour d’un concert en plein air.
Samedi Concert plein air gratuit, dégustation traditionnelle de galette, buvette et restauration sur place.
Dimanche Pélérinage messe plein air accompagné de trompes de chasse, animations diverses toute la journée. .
Clairière Saint-Sulpice Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 31 01 vendoeuvresmairie@wanadoo.fr
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English :
Galette, mass and animations
L’événement Fête annuelle de Saint-Sulpice Vendœuvres a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Brenne
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