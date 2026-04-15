Vendœuvres

38ème Brocante

Centre bourg Vendœuvres Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 07:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Autour de 200 exposants

Exposants installées dans le bourg, buvette et repas sur place, animation. .

Centre bourg Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 30 66

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English :

Around 200 exhibitors

L’événement 38ème Brocante Vendœuvres a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Brenne