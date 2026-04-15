Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

38ème Brocante Vendœuvres

38ème Brocante Vendœuvres

38ème Brocante Vendœuvres dimanche 27 septembre 2026.

Adresse : Centre bourg

Ville : 36500 Vendœuvres

Département : Indre

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : Gratuit

Vendœuvres

38ème Brocante

Centre bourg Vendœuvres Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 07:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Autour de 200 exposants
Exposants installées dans le bourg, buvette et repas sur place, animation.   .

Centre bourg Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 30 66 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Around 200 exhibitors

L’événement 38ème Brocante Vendœuvres a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Brenne

À voir aussi à Vendœuvres (Indre)