38ème Brocante Vendœuvres
38ème Brocante Vendœuvres dimanche 27 septembre 2026.
Vendœuvres
38ème Brocante
Centre bourg Vendœuvres Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 07:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Autour de 200 exposants
Exposants installées dans le bourg, buvette et repas sur place, animation. .
Centre bourg Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 30 66
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English :
Around 200 exhibitors
L’événement 38ème Brocante Vendœuvres a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Brenne
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