A la découverte des champignons Saint-Léger-aux-Bois
dimanche 18 octobre 2026 · Saint-Léger-aux-Bois
Informations pratiques
Saint-Léger-aux-Bois
A la découverte des champignons
Saint-Léger-aux-Bois Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 10:00:00
fin : 2026-10-18 12:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Apprenez à reconnaitre les champignons, leur rôle écologique et leurs merveilles dès 8 ans en forêt de Laigue sur inscription dès le 05 octobre patrimoine@cc2v.fr et 03 44 96 31 00
Apprenez à reconnaitre les champignons, leur rôle écologique et leurs merveilles dès 8 ans en forêt de Laigue sur inscription dès le 05 octobre patrimoine@cc2v.fr et 03 44 96 31 00 .
Saint-Léger-aux-Bois 60170 Oise Hauts-de-France patrimoine@cc2v.fr
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English :
Learn to identify mushrooms, their ecological role, and their wonders—for ages 8 and up—at the Laigue nature trail—registration opens October 5: patrimoine@cc2v.fr and 03 44 96 31 00
L’événement A la découverte des champignons Saint-Léger-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois
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