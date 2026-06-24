Informations pratiques

Saint-Léger-aux-Bois

A la découverte des champignons

Saint-Léger-aux-Bois Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18 12:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Apprenez à reconnaitre les champignons, leur rôle écologique et leurs merveilles dès 8 ans en forêt de Laigue sur inscription dès le 05 octobre patrimoine@cc2v.fr et 03 44 96 31 00

Apprenez à reconnaitre les champignons, leur rôle écologique et leurs merveilles dès 8 ans en forêt de Laigue sur inscription dès le 05 octobre patrimoine@cc2v.fr et 03 44 96 31 00 .

Saint-Léger-aux-Bois 60170 Oise Hauts-de-France patrimoine@cc2v.fr

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English :

Learn to identify mushrooms, their ecological role, and their wonders—for ages 8 and up—at the Laigue nature trail—registration opens October 5: patrimoine@cc2v.fr and 03 44 96 31 00

L’événement A la découverte des champignons Saint-Léger-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois