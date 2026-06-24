apéro concert Saint-Léger-aux-Bois
apéro concert Saint-Léger-aux-Bois samedi 15 août 2026.
Saint-Léger-aux-Bois
apéro concert
Rue des Étangs Saint-Léger-aux-Bois Oise
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Apéro concert
Apéro concert aux cabanes de la réserve à St Léger Aux Bois avec Steph Doe sur inscription .
Rue des Étangs Saint-Léger-aux-Bois 60170 Oise Hauts-de-France +33 3 60 19 49 76
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English :
Aperitif concert
L’événement apéro concert Saint-Léger-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois