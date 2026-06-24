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apéro concert Saint-Léger-aux-Bois

apéro concert Saint-Léger-aux-Bois

apéro concert Saint-Léger-aux-Bois samedi 15 août 2026.

Adresse
Rue des Étangs
Ville
60170 Saint-Léger-aux-Bois
Département
Oise
Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif

Saint-Léger-aux-Bois

apéro concert

Rue des Étangs Saint-Léger-aux-Bois Oise

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Apéro concert
Apéro concert aux cabanes de la réserve à St Léger Aux Bois avec Steph Doe sur inscription   .

Rue des Étangs Saint-Léger-aux-Bois 60170 Oise Hauts-de-France +33 3 60 19 49 76 

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Aperitif concert

L’événement apéro concert Saint-Léger-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois