A la découverte des chauves-souris de St-léger-sur-Dheune, Salle de réunion Daniel Leriche, Saint-Léger-sur-Dheune

Informations pratiques

A la découverte des chauves-souris de St-léger-sur-Dheune Vendredi 28 août, 19h30 Salle de réunion Daniel Leriche Saône-et-Loire

Gratuit, ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00

Inscription fortement recommandée :

natura2000@ccscc.fr

03 85 45 82 98

Salle de réunion Daniel Leriche rue Thernaud, saint leger sur Dheune Saint-Léger-sur-Dheune 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « natura2000@ccscc.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 85 45 82 98 »}] [{« link »: « mailto:natura2000@ccscc.fr »}]

Venez découvrir cet animal méconnu, grâce à une présentation en salle effectuée par un chiroptérologue professionnel, suivie d’une balade crépusculaire pour les écouter. St-leger-sur-dheune balade

Ludovic Jouve