Exposition des productions de la tuilerie Perrusson, Confiturerie artisanale dans l’ancienne tuilerie Perrusson, Saint-Léger-sur-Dheune
samedi 19 septembre 2026 · Confiturerie artisanale dans l'ancienne tuilerie Perrusson · Saint-Léger-sur-Dheune
Informations pratiques
Exposition des productions de la tuilerie Perrusson 19 et 20 septembre Confiturerie artisanale dans l’ancienne tuilerie Perrusson Saône-et-Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Au sein des anciens bâtiments de la tuilerie Perrusson à Saint-Léger-sur-Dheune, siège actuel de la confiturerie artisannale Péché Sucré, venez découvrir une exposition de céramiques industrielles, usuelles et décoratives, produites par la tuilerie de 1866 à 1958.
Confiturerie artisanale dans l’ancienne tuilerie Perrusson 3 route de Couches, 71510 Saint-Léger-sur-Dheune Saint-Léger-sur-Dheune 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 45 36 44 http://www.peche-sucre.fr Fabrication artisanale de confiture installée dans les anciens locaux de l’usine de tuiles « Perrusson ». Visite des anciens bureaux de la tuilerie « Perrusson », exposition sur ses fabrications et découverte du métier par plat de marmelade avec dégustation gratuite de créations de la confiture « Péché Sucré ».
Au sein des anciens bâtiments de la tuilerie Perrusson à Saint-Léger-sur-Dheune, siège actuel de la confiturerie artisannale Péché Sucré, venez découvrir une exposition de céramiques industrielles, à…
© Péché Sucré
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