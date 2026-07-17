Visite des anciens bureaux de la tuilerie Perrusson, Confiturerie artisanale dans l’ancienne tuilerie Perrusson, Saint-Léger-sur-Dheune

Informations pratiques

Visite des anciens bureaux de la tuilerie Perrusson 19 et 20 septembre Confiturerie artisanale dans l’ancienne tuilerie Perrusson Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La tuilerie Perrusson, inscrite au titre des Monuments historiques, abrite aujourd’hui une confiturerie artisanale. Visitez les anciens bureaux de cette tuilerie et l’exposition sur ses fabrications à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Confiturerie artisanale dans l’ancienne tuilerie Perrusson 3 route de Couches, 71510 Saint-Léger-sur-Dheune Saint-Léger-sur-Dheune 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 45 36 44 http://www.peche-sucre.fr Fabrication artisanale de confiture installée dans les anciens locaux de l’usine de tuiles « Perrusson ». Visite des anciens bureaux de la tuilerie « Perrusson », exposition sur ses fabrications et découverte du métier par plat de marmelade avec dégustation gratuite de créations de la confiture « Péché Sucré ».

La tuilerie Perrusson, inscrite au titre des Monuments historiques, abrite aujourd’hui une confiturerie artisanale. Visitez les anciens bureaux de cette tuilerie et l’exposition sur ses fabrications…

© Péché Sucré