À la découverte des chauves-souris des Hautes-Mynes Musée des Hautes Mynes Le Thillot lundi 6 juillet 2026.

Le Thillot

À la découverte des chauves-souris des Hautes-Mynes

Musée des Hautes Mynes 47 Rue de la Gare Le Thillot Vosges

Tarif : – – EUR

10.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06 20:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-06

En suivant la trace des mineurs, partez à la découverte des fascinantes chauves-souris. Apprenez-en plus sur leur rythme de vie, leur terrain de chasse. Tentez de les apercevoir et même de les entendre. Accompagnez-les ensuite dans les profondeurs des galeries où elles s’installent pour passer l’hiver. Pensez à vous habiller chaudement et à vous équiper de bonnes chaussures. A partir de 5 ans. Réservation indispensable.Tout public

10.5 .

Musée des Hautes Mynes 47 Rue de la Gare Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 3 29 25 03 33 ecrire@hautesmynes.com

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English :

Follow in the footsteps of the miners and discover the fascinating world of bats. Learn more about their lifestyle and hunting grounds. Try to catch a glimpse and even hear them. Then accompany them into the depths of the galleries where they spend the winter. Remember to dress warmly and bring good shoes. Ages 5 and up. Reservations essential.

L’événement À la découverte des chauves-souris des Hautes-Mynes Le Thillot a été mis à jour le 2026-06-16 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES