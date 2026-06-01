Feu de Saint-Jean Stade Grosjean Le Thillot

Le Thillot

Feu de Saint-Jean

Stade Grosjean 10 Rue des Tanneries Le Thillot Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Cette tradition est transmise et partagée pour le bonheur de tous ! Buvette, restauration et soirée DJ. Paiement par carte accepté !Tout public

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Stade Grosjean 10 Rue des Tanneries Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 6 14 30 49 23

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English :

This tradition is passed on and shared to the delight of all! Refreshments, food and DJ night. Payment by credit card accepted!

L’événement Feu de Saint-Jean Le Thillot a été mis à jour le 2026-06-05 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES