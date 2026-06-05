Trail des Hautes-Mynes Salle omnisport Maurice Schoenacker Le Thillot

Le Thillot

Trail des Hautes-Mynes

Salle omnisport Maurice Schoenacker 51 rue de la Gare Le Thillot Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Pour les petits, les grands, en solo ou en tribu; pour la compétition, le fun ou par solidarité, vous avez le choix ! 4 parcours: 2, 6, 14 et 30km dont celui de 6km sans chrono dans le cadre d’Octobre Rose. Toutes les infos sur la page Facebook de l’événementTout public

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Salle omnisport Maurice Schoenacker 51 rue de la Gare Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 6 79 96 72 99 xvaldenaire@gmail.com

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English :

Whether you’re young or old, solo or in a group, for competition, fun or solidarity, the choice is yours! 4 courses: 2, 6, 14 and 30km, including a 6km course with no time limit as part of the Pink October campaign. All the info on the event’s Facebook page

L’événement Trail des Hautes-Mynes Le Thillot a été mis à jour le 2026-06-05 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES