Visite des anciennes mines de cuivre des ducs de Lorraine, Les Hautes-Mynes du Thillot, Le Thillot

Informations pratiques

Visite des anciennes mines de cuivre des ducs de Lorraine 19 et 20 septembre Les Hautes-Mynes du Thillot Vosges

Chaussures fermées obligatoires, vêtements chauds (8° dans les mines). À partir de 5 ans pour la visite de la Rouge-Montagne ou circuit adapté pour les plus jeunes. Réservation conseillée. Durée de la visite 2h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Dans les galeries creusées du XVIᵉ au XVIIIᵉ siècle, découvrez l’organisation du chantier minier, l’évolution des techniques de percement, et observez le matériel de pompage resté en place depuis plus de deux siècles.

Accès libre au musée avec ses objets archéologiques dont les pompes du XVIIIᵉ siècle, reconstitutions de fronts de taille et vidéos.

Les Hautes-Mynes du Thillot 47 Rue de la Gare, 88160 Le Thillot, France Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33329250333 https://www.hautesmynes.com Dans la montagne du Thillot, la production de cuivre commence en 1560 et prend un essor remarquable. Des mines sont ouvertes en grand nombre sur le versant nord (lorrain) des montagnes surplombant la rive sud de la Moselle. La richesse des filons et le savoir-faire des mineurs engendrent une activité minière qui atteint son apogée au XVIIe siècle et perdure jusqu’en 1761. Des mines ont par ailleurs été exploitées aux mêmes époques, voire antérieurement, sur le versant sud (franc-comtois) de ces mêmes montagnes par les Bourguignons, en particulier à Château-Lambert, dont les galeries sont parfois très proches de celles des mines du Thillot.

Dans les galeries creusées du XVIᵉ au XVIIIᵉ siècle, découvrez l’organisation du chantier minier, l’évolution des techniques de percement, et observez le matériel de pompage resté en place depuis de …

©Les Hautes-Mynes