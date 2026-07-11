9ème salon des médecines douces et du bien-être Salle Maurice Schoenacker Le Thillot
dimanche 18 octobre 2026 · Salle Maurice Schoenacker · Le Thillot
Informations pratiques
Le Thillot
9ème salon des médecines douces et du bien-être
Salle Maurice Schoenacker 11 rue des Libérateurs Le Thillot Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-18 10:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Venez découvrir d’autres façons de prendre soin de vous à ce salon où vous rencontrerez des adeptes de pratiques médicales alternatives et des exposants proposant de nombreux produits destinés à améliorer votre bien-être. Entrée libre.Tout public
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Salle Maurice Schoenacker 11 rue des Libérateurs Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 6 28 07 73 70
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English :
Come and discover other ways of taking care of yourself at this fair, where you’ll meet practitioners of alternative medical practices and exhibitors offering a wide range of products designed to improve your well-being. Free admission.
L’événement 9ème salon des médecines douces et du bien-être Le Thillot a été mis à jour le 2026-07-11 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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