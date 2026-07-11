9ème salon des médecines douces et du bien-être Salle Maurice Schoenacker Le Thillot

Informations pratiques

Le Thillot

9ème salon des médecines douces et du bien-être

Salle Maurice Schoenacker 11 rue des Libérateurs Le Thillot Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Venez découvrir d’autres façons de prendre soin de vous à ce salon où vous rencontrerez des adeptes de pratiques médicales alternatives et des exposants proposant de nombreux produits destinés à améliorer votre bien-être. Entrée libre.Tout public

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Salle Maurice Schoenacker 11 rue des Libérateurs Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 6 28 07 73 70

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English :

Come and discover other ways of taking care of yourself at this fair, where you’ll meet practitioners of alternative medical practices and exhibitors offering a wide range of products designed to improve your well-being. Free admission.

L’événement 9ème salon des médecines douces et du bien-être Le Thillot a été mis à jour le 2026-07-11 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES