Visite du circuit hydraulique du Maître des engins, Les Hautes-Mynes du Thillot, Le Thillot

Informations pratiques

Visite du circuit hydraulique du Maître des engins 19 et 20 septembre Les Hautes-Mynes du Thillot Vosges

Prévoir bonnes chaussures, eau et vêtements adaptés. Durée de la randonnée : 2h00 environ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Suivez le tracé des eaux canalisées par les mineurs pour arriver à l’étang régulateur, dit » Étang sur la Place « . Vous comprendrez ainsi le fonctionnement des aménagements créés par les ouvriers du XVIᵉ siècle afin d’utiliser la force hydraulique pour épuiser l’eau présente dans les mines. Vous observerez également les vestiges de deux habitats d’officiers des mines. Randonnée d’environ 1,5 kilomètre, avec un dénivelé cumulé de 80 mètres.

Les Hautes-Mynes du Thillot 47 Rue de la Gare, 88160 Le Thillot, France Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33329250333 https://www.hautesmynes.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 25 03 33″}] Dans la montagne du Thillot, la production de cuivre commence en 1560 et prend un essor remarquable. Des mines sont ouvertes en grand nombre sur le versant nord (lorrain) des montagnes surplombant la rive sud de la Moselle. La richesse des filons et le savoir-faire des mineurs engendrent une activité minière qui atteint son apogée au XVIIe siècle et perdure jusqu’en 1761. Des mines ont par ailleurs été exploitées aux mêmes époques, voire antérieurement, sur le versant sud (franc-comtois) de ces mêmes montagnes par les Bourguignons, en particulier à Château-Lambert, dont les galeries sont parfois très proches de celles des mines du Thillot.

Suivez le tracé des eaux canalisées par les mineurs pour arriver à l’étang régulateur, dit » Étang sur la Place « . Vous comprendrez ainsi le fonctionnement des aménagements créés par les ouvriers du…

©Les Hautes-Mynes