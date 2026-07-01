Nuit internationale de la chauve-souris aux Hautes-Mynes du Thillot, Les Hautes-Mynes, Le Thillot

Informations pratiques

Nuit internationale de la chauve-souris

aux Hautes-Mynes du Thillot Vendredi 24 juillet, 19h00 Les Hautes-Mynes Vosges

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T19:00:00+02:00 – 2026-07-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T19:00:00+02:00 – 2026-07-24T22:00:00+02:00

A l’occasion de la 30e Nuit Internationale de la chauve-souris, les HAUTES-MYNES du Thillot vous proposent de partir sur les traces de ces mammifères volants fascinants.

Vos pas vous mèneront à la rencontre des espèces présentes au Thillot à travers des ateliers ludiques et visites de mines. Vous en apprendrez plus sur la morphologie et la biologie de ces animaux, sur leur protection, et qui sait, il se peut que vous partiez pour un voyage vers des contrées bien plus lointaines….

Alors venez nombreux poser vos questions, apporter vos expériences ou peut-être simplement écouter et apprécier leur ballet nocturne !

Depuis la Maison des Hautes Mynes – 47 rue de la Gare au Thillot – suivre les panneaux » Les Hautes-Mynes – sentier de découverte « .

Animation gratuite, apportez une lampe de poche, un stylo et des chaussures de marche.

Les enfants sont les bienvenus accompagnés d’adultes (à partir de 5 ans pour la visite guidée de la Rouge-Montagne).

Rendez-vous pour le début de l’animation à 19h00. Fin de l’animation prévue vers 22h00.

La réservation est obligatoire*.

*Pour le cas où les conditions météorologiques seraient défavorables, l’animation peut être annulée.

Nuit Internationale de la chauve-souris dans les mines du Thillot

Une animation réalisée dans le cadre de Natura 2000, politique européenne pour la préservation de la biodiversité.

Réservation et renseignements : 03.29.25.03.33 ou ecrire@hautesmynes.com

Adresse : Les Hautes-Mynes 47 rue de la Gare 88160 Le Thillot

www.hautesmynes.com

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Au cœur du biotope particulier des Hautes-Mynes, venez profiter d’une soirée privilégiée pour découvrir ces reines de la nuit. Vous pourrez suivre divers ateliers. Visites ateliers

Les Hautes-Mynes