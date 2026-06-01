A la découverte des chouettes, Parking des Riboussailles, Équemauville
A la découverte des chouettes, Parking des Riboussailles, Équemauville jeudi 20 août 2026.
A la découverte des chouettes Jeudi 20 août, 21h00 Parking des Riboussailles Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T21:00:00+02:00 – 2026-08-20T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-20T21:00:00+02:00 – 2026-08-20T23:00:00+02:00
Cette sortie sera l’occasion de découvrir le monde fascinant et peu connu des rapaces nocturnes. Sortons sous le ciel étoilé et devenons de vrais oiseaux de nuit le temps d’une découverte ! Au moment de se blottir dans notre lit, des milliers de paires d’yeux s’ouvrent. La nuit s’anime alors d’une multitude de bruits et de mouvements. Hiboux et chouettes symbolisent sans conteste cette vie nocturne. Nous vous proposons une excursion nocturne.
(3km/2h) – Niveau 2
Parking des Riboussailles Parking des Riboussailles Prendre la D62, puis chemin du Mesnil EQUEMAUVILLE Équemauville 14600 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 36 58 08 »}, {« type »: « email », « value »: « loic.nicolle@gmail.com »}]
Sortez sous le ciel étoilé à la découverte des oiseaux de nuit !
À voir aussi à Équemauville (Calvados)
- Randonnée crépusculaire au bois du Breuil, Parking des Riboussailles, Équemauville 5 juin 2026
- Randonnée crépusculaire au bois du Breuil, Parking des Riboussailles, Équemauville 5 juin 2026
- Randonnée crépusculaire au bois du Breuil, Parking des Riboussailles, Équemauville 5 juin 2026
- Randonnée crépusculaire au Bois du Breuil Équemauville 5 juin 2026
- Ciné plein air au Manoir du Désert chemin du Buquet Équemauville 27 juin 2026