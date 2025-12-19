Visite guidée À la découverte de la Côte de Grâce, Équemauville

Visite guidée À la découverte de la Côte de Grâce

Côte de Grâce Équemauville Calvados

Début : 2026-02-06 15:00:00

fin : 2026-02-06 16:30:00

2026-02-06

Le plateau de Grâce est un lieu incontournable pour les honfleurais avec la fête des Marins et la chapelle Notre-Dame de Grâce. Percez l’histoire du plateau de l’époque romaine à aujourd’hui en déambulant d’un point de vue à l’autre : du calvaire au Mont Joli en passant par le stade et les belles propriétés. .

Côte de Grâce Équemauville 14600 Calvados Normandie

English : Visite guidée À la découverte de la Côte de Grâce

The Plateau de Grâce is a must-see for honfleurais, with the Fête des Marins and the Chapelle Notre-Dame de Grâce. Discover the history of the plateau, from Roman times to the present day, as you stroll from one viewpoint to the next.

