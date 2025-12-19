Visite guidée À la découverte de la Côte de Grâce, Équemauville
Côte de Grâce Équemauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 15:00:00
fin : 2026-02-06 16:30:00
Date(s) :
2026-02-06
Le plateau de Grâce est un lieu incontournable pour les honfleurais avec la fête des Marins et la chapelle Notre-Dame de Grâce. Percez l’histoire du plateau de l’époque romaine à aujourd’hui en déambulant d’un point de vue à l’autre : du calvaire au Mont Joli en passant par le stade et les belles propriétés. .
Côte de Grâce Équemauville 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr
English : Visite guidée À la découverte de la Côte de Grâce
The Plateau de Grâce is a must-see for honfleurais, with the Fête des Marins and the Chapelle Notre-Dame de Grâce. Discover the history of the plateau, from Roman times to the present day, as you stroll from one viewpoint to the next.
