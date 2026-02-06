Les Jeudis Entre Souffle et Nature Marche douce, automassages et détente en forêt Parking du Bois du Breuil Équemauville

Informations pratiques

Équemauville

Les Jeudis Entre Souffle et Nature Marche douce, automassages et détente en forêt

Parking du Bois du Breuil Le Mesnil Équemauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 14:30:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23

Une expérience accessible à tous, entre mouvement doux, respiration et détente, dans le cadre apaisant du Bois du Breuil.

Guidés par Céline, partez pour un après-midi où le corps et la nature se rencontrent un temps de Do In (automassages japonais) pour réveiller le corps en douceur, une marche douce en forêt pour respirer et profiter pleinement de l’environnement, puis un moment de récupération corporelle pour relâcher les tensions et retrouver de la légèreté.

Une expérience accessible à tous, entre mouvement doux, respiration et détente, dans le cadre apaisant du Bois du Breuil.

Que vous soyez en vacances, en escapade ou simplement à la recherche d’un moment pour ralentir, venez prendre soin de vous au rythme de la nature.

Marche douce d’environ 1h à 1h30 selon le rythme du groupe. Prévoir des chaussures de marche et une gourde d’eau. .

Parking du Bois du Breuil Le Mesnil Équemauville 14600 Calvados Normandie +33 6 87 15 31 95

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English : Les Jeudis Entre Souffle et Nature Marche douce, automassages et détente en forêt

An experience open to everyone, combining gentle movement, breathing and relaxation, in the peaceful setting of the Bois du Breuil.

L’événement Les Jeudis Entre Souffle et Nature Marche douce, automassages et détente en forêt Équemauville a été mis à jour le 2026-06-22 par Calvados Attractivité