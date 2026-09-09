À la découverte des fantômes de la nuit !, Réserve naturelle régionale des étangs de Belval-en-Argonne, Belval-en-Argonne

Informations pratiques

À la découverte des fantômes de la nuit ! Samedi 19 septembre, 10h00 Réserve naturelle régionale des étangs de Belval-en-Argonne Marne

06.32.26.86.45

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Venez découvrir les habitudes nocturnes des chauves-souris.

Planning :

10h00 : Film de Tanguy Stockle « Une vie de Grand Rhinolophe »

10h45 : Présentation sur la biologie et écologie des Chiroptères

12h00 : Moment convivial et repas

14h00 : Atelier Nichoirs avec PNF

18h00 : Échanges sur possibilté de projets communs CENCA/PNF/Commune

19h00 : Repas tiré du sac (partagé)

20h00 : Balade nocturne sur la site de la Tufières à la découverte des Chiroptères.

Niveau de difficulté : Facile

Organisé dans le cadre des opérations : Nuit Internationale des chauves-souris et journées européennes du patrimoine 2026 – Grand Est

Autres informations utiles : Prévoir lampe torche, chaussures et vêtements adaptés à la météo.

Réserve naturelle régionale des étangs de Belval-en-Argonne 51330 Belval-en-Argonne Belval-en-Argonne 51330 Marne Grand Est

Venez découvrir les habitudes nocturnes des chauves-souris.

©Y. Peyrard