À la découverte des fantômes de la nuit !, Réserve naturelle régionale des étangs de Belval-en-Argonne, Belval-en-Argonne
samedi 19 septembre 2026 · Réserve naturelle régionale des étangs de Belval-en-Argonne · Belval-en-Argonne
Informations pratiques
À la découverte des fantômes de la nuit ! Samedi 19 septembre, 10h00 Réserve naturelle régionale des étangs de Belval-en-Argonne Marne
06.32.26.86.45
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Venez découvrir les habitudes nocturnes des chauves-souris.
Planning :
10h00 : Film de Tanguy Stockle « Une vie de Grand Rhinolophe »
10h45 : Présentation sur la biologie et écologie des Chiroptères
12h00 : Moment convivial et repas
14h00 : Atelier Nichoirs avec PNF
18h00 : Échanges sur possibilté de projets communs CENCA/PNF/Commune
19h00 : Repas tiré du sac (partagé)
20h00 : Balade nocturne sur la site de la Tufières à la découverte des Chiroptères.
Niveau de difficulté : Facile
Organisé dans le cadre des opérations : Nuit Internationale des chauves-souris et journées européennes du patrimoine 2026 – Grand Est
Autres informations utiles : Prévoir lampe torche, chaussures et vêtements adaptés à la météo.
Réserve naturelle régionale des étangs de Belval-en-Argonne 51330 Belval-en-Argonne Belval-en-Argonne 51330 Marne Grand Est
Venez découvrir les habitudes nocturnes des chauves-souris.
©Y. Peyrard