Nuit internationale de la chauve-souris, Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval-en-Argonne, Belval-en-Argonne

samedi 19 septembre 2026 · Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval-en-Argonne · Belval-en-Argonne

Informations pratiques

Nuit internationale de la chauve-souris Samedi 19 septembre, 19h00 Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval-en-Argonne Marne

Sur inscription, Sortie gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Venez découvrir le monde fascinant des chauves-souris, petits mammifères discrets, mystérieux et bien souvent menacés !

Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval-en-Argonne D354 Belval-en-Argonne Belval-en-Argonne 51330 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://cen-champagne-ardenne.org/ »}]

Venez découvrir le monde fascinant des chauves-souris, petits mammifères discrets, mystérieux et bien souvent menacés ! Nuit Internationale de la Chauve-souris Nuit de la chauve souris

©Y. Peyrard