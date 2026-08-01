Informations pratiques

Belval-en-Argonne

Observation des oiseaux en fin de journée à Belval-en-Argonne

Etangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:30:00

fin : 2026-08-20 20:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Tout public

Observation des oiseaux en fin de journée à Belval-en-Argonne (inscription obligatoire).

Quels oiseaux peut-on observer en fin de journée sur de la réserve de Belval en Argonne ?

Venez le découvrir autour d’un apéro partagé.

Pensez à prendre un petit truc à boire ou à manger à partager. Adaptée aux familles, elle fera le bonheur des petits et grands.

Rdv sur le parking de la D354 devant les étangs.

Gratuit. .

Etangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne 51330 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Observation des oiseaux en fin de journée à Belval-en-Argonne

L’événement Observation des oiseaux en fin de journée à Belval-en-Argonne Belval-en-Argonne a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne