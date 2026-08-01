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Observation des oiseaux en fin de journée à Belval-en-Argonne Belval-en-Argonne

jeudi 20 août 2026 · Belval-en-Argonne

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Etangs de Belval en Argonne
Ville
51330 Belval-en-Argonne
Département
Marne
Tarif

Belval-en-Argonne

Observation des oiseaux en fin de journée à Belval-en-Argonne

Etangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20 20:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Tout public
Observation des oiseaux en fin de journée à Belval-en-Argonne (inscription obligatoire).
Quels oiseaux peut-on observer en fin de journée sur de la réserve de Belval en Argonne ?
Venez le découvrir autour d’un apéro partagé.
Pensez à prendre un petit truc à boire ou à manger à partager. Adaptée aux familles, elle fera le bonheur des petits et grands.
Rdv sur le parking de la D354 devant les étangs.
Gratuit.   .

Etangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne 51330 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47 

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English : Observation des oiseaux en fin de journée à Belval-en-Argonne

L’événement Observation des oiseaux en fin de journée à Belval-en-Argonne Belval-en-Argonne a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

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