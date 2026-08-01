Découverte des Chauves-souris à Belval-en-Argonne Belval-en-Argonne
jeudi 13 août 2026 · Belval-en-Argonne
Informations pratiques
Belval-en-Argonne
Découverte des Chauves-souris à Belval-en-Argonne
Etangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13 21:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Tout public
En compagnie d’une passionnée de chauves-souris, venez découvrir ces créatures de la nuit autour des étangs de la réserve de Belval en Argonne. Pensez à prendre un petit truc à boire ou à manger à partager. Adaptée aux familles, elle fera le bonheur des petits et grands.
Apérozo Pour petits et grands.
Sur inscription. .
Etangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne 51330 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47
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English : Découverte des Chauves-souris à Belval-en-Argonne
L’événement Découverte des Chauves-souris à Belval-en-Argonne Belval-en-Argonne a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne
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