Découverte des chauves-souris, Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval-en-Argonne, Belval-en-Argonne

Informations pratiques

Découverte des chauves-souris Jeudi 13 août, 18h30 Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval-en-Argonne Marne

Sous inscription, Sortie gratuite, Apéro partagé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T18:30:00+02:00 – 2026-08-13T20:30:00+02:00

Fin : 2026-08-13T18:30:00+02:00 – 2026-08-13T20:30:00+02:00

Connaissez-vous vraiment ces fascinantes créatures de la nuit ? Venez en apprendre plus sur les chauves-souris autour d’un apéro partagé.

Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval-en-Argonne D354 Belval-en-Argonne Belval-en-Argonne 51330 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://cen-champagne-ardenne.org/ »}]

Connaissez-vous vraiment ces fascinantes créatures de la nuit ? Venez en apprendre plus sur les chauves-souris autour d’un apéro partagé. Chauve-souris Chiroptères

©Y.Peyrard