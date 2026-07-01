Découverte des chauves-souris, Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval-en-Argonne, Belval-en-Argonne
jeudi 13 août 2026 · Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval-en-Argonne · Belval-en-Argonne
Informations pratiques
Découverte des chauves-souris Jeudi 13 août, 18h30 Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval-en-Argonne Marne
Sous inscription, Sortie gratuite, Apéro partagé
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T18:30:00+02:00 – 2026-08-13T20:30:00+02:00
Fin : 2026-08-13T18:30:00+02:00 – 2026-08-13T20:30:00+02:00
Connaissez-vous vraiment ces fascinantes créatures de la nuit ? Venez en apprendre plus sur les chauves-souris autour d’un apéro partagé.
Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval-en-Argonne D354 Belval-en-Argonne Belval-en-Argonne 51330 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://cen-champagne-ardenne.org/ »}]
Connaissez-vous vraiment ces fascinantes créatures de la nuit ? Venez en apprendre plus sur les chauves-souris autour d’un apéro partagé. Chauve-souris Chiroptères
©Y.Peyrard