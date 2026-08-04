Informations pratiques

Ancizan

A la découverte des grands rapaces

Hourquette d’Ancizan ANCIZAN Ancizan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Les mardis matins des 28 juillet 4, 11 et 18 aout

Depuis la hourquette d’Ancizan, chaussez vos jumelles !

David vous emmène à la rencontre des grands rapaces. Petite randonnée montagne entrecoupée de temps d’observation et de conseils d’identification des vautours, milans, faucons et autre circaète qui fréquente le site. Vous aurez toutes les clés pour identifier les grands rapaces de nos montagnes. En prime, de beaux points de vue sur la vallée d’Aure et la zone pastorale du Haut-Adour.

Informations et réservations au 06 43 11 52 82

25€ adulte 25€ enfant– 95 € famille

Sorties proposées en partenariat avec la Maison du Parc de Saint-Lary

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Hourquette d’Ancizan ANCIZAN Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 43 11 52 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tuesday mornings on July 28 and August 4, 11, and 18

From the Ancizan Pass, grab your binoculars!

David will take you out to spot large birds of prey. This short mountain hike will include observation breaks and tips on identifying vultures, kites, falcons, and other birds of prey that frequent the area. You’ll learn everything you need to identify the large birds of prey in our mountains. As a bonus, enjoy beautiful views of the Aure Valley and the Haut-Adour pastoral area.

For information and reservations, call 06 43 11 52 82

25? per adult, 25? per child, 95? per family

Tours offered in partnership with the Maison du Parc de Saint-Lary

L’événement A la découverte des grands rapaces Ancizan a été mis à jour le 2026-07-29 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65