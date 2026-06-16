Ancizan

Ouverture de l’église d’Ancizan

Eglise ANCIZAN Ancizan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 16:00:00

fin : 2026-08-24 18:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Cette église du XIXe siècle a remplacé l’ancien édifice roman dont il reste l’ancien clocher et un tympan-chrisme. La façade extérieure comporte un portail de style classique. A ne pas manquer: la mise au tombeau du XVIe siècle.

Avec commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire .

Eglise ANCIZAN Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

This 19th century church replaced the old Romanesque building of which the old bell tower and a tympanum-chrism remain. The exterior façade has a classical style portal. Not to be missed: the 16th century tombstone.

L’événement Ouverture de l’église d’Ancizan Ancizan a été mis à jour le 2026-06-16 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65