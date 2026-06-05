Ancizan

Visite guidée d’Ancizan

RDV Place de la mairie ANCIZAN Ancizan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 10:00:00

fin : 2026-09-25 12:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Cet ancien bourg fortifié a joué un rôle économique important du XVIe au XIXe siècle, grâce à ses nombreuses filatures de laine. Cette période prospère a laissé des traces dans son architecture remarquable.

Dans le cadre du Mois du Patrimoine .

RDV Place de la mairie ANCIZAN Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

This ancient fortified town played an important economic role from the 16th to the 19th century, thanks to its numerous woolen mills. This prosperous period has left traces in its remarkable architecture.

L’événement Visite guidée d’Ancizan Ancizan a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65