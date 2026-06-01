Panzoult

A la découverte des libellules

RV au parking du plan d’eau Panzoult Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Plongez dans l’univers fascinant des libellules lors d’une animation nature animée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Touraine-Val de Loire, en partenariat avec le Syndicat de Rivières du Val de Vienne.

Plongez dans l’univers fascinant des libellules lors d’une animation nature animée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Touraine-Val de Loire, en partenariat avec le Syndicat de Rivières du Val de Vienne.

Cette sortie permettra de découvrir les différentes espèces de libellules présentes sur le territoire, leur cycle de vie, leur rôle dans les zones humides et les milieux aquatiques, ainsi que les enjeux liés à leur préservation. A travers des observations de terrain et des échanges avec l’animateur, les participants apprendront à mieux reconnaître ces insectes emblématiques et à comprendre l’importance de la biodiversité des milieux naturels.

Réservation obligatoire au 02 47 40 94 30.

Prévoir une tenue adaptée (bottes et vêtements de pluie selon la météo). .

RV au parking du plan d’eau Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 40 94 30 manse.secretariat@orange.fr

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English :

Immerse yourself in the fascinating world of dragonflies during a nature activity organized by the Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Touraine-Val de Loire, in partnership with the Syndicat de Rivières du Val de Vienne.

L’événement A la découverte des libellules Panzoult a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme