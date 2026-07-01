Balade nocturne insolite Panzoult
samedi 18 juillet 2026 · Panzoult
Informations pratiques
Panzoult
Balade nocturne insolite
Aire de loisirs Panzoult Indre-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
4.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Les Arpenteurs Panzoultais vous proposent de les retrouver à la fraîcheur du soir, pour une balade insolite.
Les Arpenteurs Panzoultais vous proposent de les retrouver à la fraîcheur du soir, pour une balade insolite, guidée et encadrée..
A 21h30, vous partirez sur les chemins (environ 7,5 km), sans oublier votre lampe, et vous découvrirez peut-être quelques animations insolites.
A mi-parcours, ce sera l’heure de la pause avec un petit spectacle joué par des comédiens amateurs du club.
Pas de ravitaillement, mais à l’arrivée, pot de l’amitié et collation . Apportez votre gobelet.
Les déguisements sont les bienvenus.
Chiens acceptés mais tenus en laisse courte.
Inscriptions sur place à partir de 21h. 4.5 .
Aire de loisirs Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 03 07 59 13
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English :
In your pyjamas, nightie, nightdress or summer outfit, come and take part in this nocturnal walk organized by the Les Arpenteurs Panzoultais club.
Remember to bring a torch before starting this 7.5 km walk under the stars!
L’événement Balade nocturne insolite Panzoult a été mis à jour le 2026-06-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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