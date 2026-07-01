Informations pratiques

Panzoult

Balade nocturne insolite

Aire de loisirs Panzoult Indre-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

4.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Les Arpenteurs Panzoultais vous proposent de les retrouver à la fraîcheur du soir, pour une balade insolite.

Les Arpenteurs Panzoultais vous proposent de les retrouver à la fraîcheur du soir, pour une balade insolite, guidée et encadrée..

A 21h30, vous partirez sur les chemins (environ 7,5 km), sans oublier votre lampe, et vous découvrirez peut-être quelques animations insolites.

A mi-parcours, ce sera l’heure de la pause avec un petit spectacle joué par des comédiens amateurs du club.

Pas de ravitaillement, mais à l’arrivée, pot de l’amitié et collation . Apportez votre gobelet.

Les déguisements sont les bienvenus.

Chiens acceptés mais tenus en laisse courte.

Inscriptions sur place à partir de 21h. 4.5 .

Aire de loisirs Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 03 07 59 13

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English :

In your pyjamas, nightie, nightdress or summer outfit, come and take part in this nocturnal walk organized by the Les Arpenteurs Panzoultais club.

Remember to bring a torch before starting this 7.5 km walk under the stars!

L’événement Balade nocturne insolite Panzoult a été mis à jour le 2026-06-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme