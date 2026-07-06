Informations pratiques

Ychoux

A la découverte des libellules

Ychoux Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 09:30:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Maquette, loupes, épuisettes, filets à papillons vous serez équipés pour aller à la chasse aux libellules et comprendre leur cycle de vie

– Inscription obligatoire

– Animation susceptible d’être modifiée en fonction de la météo et des restrictions d’accès en forêt .

Ychoux 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 95 89 valerie.gueguen@landes.fr

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English : A la découverte des libellules

L’événement A la découverte des libellules Ychoux a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Grands Lacs