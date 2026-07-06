A la découverte des libellules Ychoux
jeudi 13 août 2026 · Ychoux
Informations pratiques
Ychoux
A la découverte des libellules
Ychoux Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:30:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Maquette, loupes, épuisettes, filets à papillons vous serez équipés pour aller à la chasse aux libellules et comprendre leur cycle de vie
– Inscription obligatoire
– Animation susceptible d’être modifiée en fonction de la météo et des restrictions d’accès en forêt .
Ychoux 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 95 89 valerie.gueguen@landes.fr
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English : A la découverte des libellules
L’événement A la découverte des libellules Ychoux a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Grands Lacs
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