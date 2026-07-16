Atelier cyanotype, Médiathèque municipale D’ychoux, Ychoux

Informations pratiques

Atelier cyanotype Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque municipale D’ychoux Landes

limité à 8 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Atelier autour du cyanotype, une ancienne technique photographique au soleil qui permet d’imprimer l’empreinte des végétaux, pour fabriquer des cartes, marques-pages, lettres,…

Médiathèque municipale D’ychoux ALLÉE DES PLATANES 40160 Ychoux Ychoux 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558095144 https://www.ychoux.fr/vie-quotidienne/vie-culturelle/mediatheque parking, gare à proximité

Biblis en folie 2026

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