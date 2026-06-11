Cinéma en plein air à Ychoux Stade de Rugby Ychoux
Cinéma en plein air à Ychoux Stade de Rugby Ychoux dimanche 19 juillet 2026.
Ychoux
Cinéma en plein air à Ychoux
Stade de Rugby Place Maurice Boyau Ychoux Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 22:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Projection du film Maison de retraite 2
Le rendez-vous incontournable de cet été !
La Mairie d’Ychoux en partenariat avec le Cinéma le Renoir, vous propose une séance de cinéma plein air.
Pour votre confort personnel, n’hésitez pas à venir avec votre transat, chaise pliante ou couverture.
Nous vous attendons nombreux ! .
Stade de Rugby Place Maurice Boyau Ychoux 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96 mairie@ychoux.fr
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English : Cinéma en plein air à Ychoux
L’événement Cinéma en plein air à Ychoux Ychoux a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grands Lacs
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