A la découverte des manuscrits de Louis Douard, le graveur des collines, La Bibliothèque – Pôle culturel de l’Usine Electrique, Allauch

Informations pratiques

A la découverte des manuscrits de Louis Douard, le graveur des collines 19 et 20 septembre La Bibliothèque – Pôle culturel de l’Usine Electrique Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les manuscrits de Louis Douard, réalisés à l’encre et à la plume. Véritable témoignage de l’histoire populaire de notre région, ces manuscrits font partie des collections de la bibliothèque municipale d’Allauch, suite au don de l’artiste.

Louis Douard est connu pour ses gravures réalisées sur les roches du Garlaban dans la tradition des anciens chevriers.

Cette collection est composée de dix-sept volumes traitant de différents sujets tels que, la flore du Garlaban, son enfance à Aubagne, et son travail à l’usine de céramique créée en 1908, laquelle a produit des pièces pour des paquebots célèbres comme le Normandie et le France.

Monsieur Douard a commenté pendant des années les visites du site des gravures et a transmis ses expériences lors de conférences et rencontres avec les classes.

La Bibliothèque – Pôle culturel de l’Usine Electrique 164 avenue du Général de Gaulle 13190 ALLAUCH Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.91.10.49.30 https://biblio.allauch.com/ https://www.facebook.com/bibliothequeallauch/ L’Usine électrique : une histoire qui débute en 1904. C’est dans sa séance du 20 novembre 1904 que le Conseil Municipal d’Allauch adopta, à l’unanimité, le projet de convention liant la Commune à l’Énergie Électrique du Littoral Méditerranéen, tendant à installer une usine sur notre territoire. Elle devait permettre l’installation d’un réseau électrique communal qui devait remplacer les antiques réverbères à pétrole. C’est à la fin de l’été 1906 que l’usine entrera en service. L’établissement a cessé de fonctionner en 1960.

Le nouveau Pôle Culturel dédié à la culture sous toutes ses formes a été inauguré en octobre 2024 au pied des collines. Allauch a ainsi tenu ses objectifs : sauvegarder le patrimoine d’Allauch et pérenniser son développement culturel en transformant cette ancienne friche industrielle en haut lieu de l’art qui accueillera, à l’horizon 2027, le futur Musée Marcel-Pagnol.

Élément remarquable du patrimoine communal, ce site unique situé à l’entrée du village (164 avenue du Général de Gaulle) a été entièrement restauré au terme de 36 mois de travaux. Il a vocation à devenir un site culturel provençal incontournable qui participera à la revitalisation progressive du centre historique de notre commune.

La nouvelle bibliothèque a ouvert ses portes le dimanche 20 octobre. Venez découvrir son jardin de lecture, sa cabane aux histoires pour les tout-petits ainsi que des espaces dédiés aux jeux de société, aux jeux vidéo et à des ateliers ludiques. Gratuite pour tous les Allaudiens, de nouveaux horaires élargis ont également été mis en place. Arrêt de bus à proximité.

Accessible PMR

Parking

Venez découvrir les manuscrits de Louis Douard, réalisés à l’encre et à la plume. Véritable témoignage de l’histoire populaire de notre région, ces manuscrits font partie des collections de la suite …

©Louis Douard