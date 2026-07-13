À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE CERDAGNE MERCREDI 22 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via
mercredi 22 juillet 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE CERDAGNE MERCREDI 22 JUILLET
1 Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Observation des Rapaces et des petits passereaux à la longue-vue et aux jumelles, atelier dessin.
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1 Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
Observing birds of prey and small passerines through a spotting scope and binoculars, drawing workshop.
L’événement À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE CERDAGNE MERCREDI 22 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-29 par OT DE FONT ROMEU
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